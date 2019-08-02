Sağlıklı atıştırmalık | Bademli ve hindistan cevizli kurabiye

Sağlıklı bir atıştırmalık tercih etmek isterseniz, bu kurabiyeyi denemelisiniz!

Denedikten sonra vazgeçeeyeceğiniz, badem unlu hindistan cevizli kurabiyeye, hindistan cevizi yağı ya da fındık ekleyerek yeni tatlarda elde etmeniz mümkün.

Dilerseniz yağları eklemedende, kıvamını tutturarak, daha sağlıklı bir kurabiye elde edebilirsiniz.

Malzemeler

1 su bardağı çekilmiş badem tozu

25 gr tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

2 yemek kaşığı un

1 bardak rendelenmiş hindistan cevizi tozu

6 adet hurma

vanilya

Öncelikle blenderdan hindistan cevizini çekerek toz haline getirin. Aynı şekilde bademleride toz haline getirerek kenara ayırın.

Hurmaları, yumuşayana kadar, suda bekletin ve blenderdan geçirdiğiniz malzemelerle birlikte tekrar çekin.

Bütün malzemeleri derin bir kap içerisine alarak, iyice yoğurun. Homojen bir kıvam elde ettiğinizde hamuru, 10 dakika kadar dolapta dinlendirin.

Eğer çok cıvık bir hamur elde ederseniz unu ya da bademleri arttırabilirsiniz.

Küçük bezeler haline getirdiğiniz hamurları fırın tepsisine dizerek, üzeri kızarana dek kızartın.

Kalınlığına göre değişebileceği gibi, ortalama 10 dakika kadar yetebilir.