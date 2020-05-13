  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisini polis yakaladı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:25:47 -
Sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisini polis yakaladı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, sağlıkçılardan kaçan korona virüs şüphelisi kadın polis tarafından yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gözlem altına alındı.


Öksürük ve yüksek ateşi olduğu fark edilen N.D. isimli kadın çarşı esnafı tarafından ihbar edildi. Kadının bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri şüpheliyle temasa geçmek isteyince kadın sağlık ekiplerinden kaçtı. Kadın polislerin kısa sürede yakaladığı N.D. güvenli bölgede kontrol altına alınarak bekletildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının yapılan kontrollerde ateşinin yüksek çıktığı ve gözlem altına alındığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı