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Sağlıkçılar Dara’da balon turuna katıldı

MARDİN (İHA) – Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:27
Sağlıkçılar Dara’da balon turuna katıldı

MARDİN (İHA) – Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ve yönetimi Yükseliyor Mardin Projesi kapsamında Dara antik kenti üzerinde balon turuna katıldı.


Tarihi Dara harabelerinde gerçekleşen balon turuna İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Sinanoğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Begen, Yoğun Bakımlar İl Koordinatörü Uzm. Dr. İbrahim Demir ve diğer sağlık çalışanları katıldı. Kenti bu projeyi kazandıran Mardin Valisi Mustafa Yaman’a teşekkür eden Mardin İl Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, “Balon turizmi Mardin turizmine önemli bir katkı sağlayacak. 7 bin yılık tarihi geçmişi ve kültürel varlıkları ile tam bir turizm kenti olan Mardin’e yoğun bir turist akını var. Yılın 12 ayında bile burada turist görebiliyoruz. Mardin artık geçmişteki kötü imajı üzerinden atmıştır. Mardin turizmle kültürle tarihle anılıyor. Bizde sağlık çalışanları olarak Dara’nın eşsiz tarihini havadan görmek için arkadaşlarımızla birlikte balon turuna katıldık. Gerçekten Dara gezilecek tarihi yerlerden bir tanesidir. Herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:27
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