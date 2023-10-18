"Sağlık ve spor turizmi alanında en fazla teşvik veren ülkeyiz"

Elif Ural, yaptığı açıklamada, deprem, turizm sezonunun geç gelmesi gibi durumlar nedeniyle sene başında sağlık turizmi faaliyetlerinin biraz yavaş ilerlediğini ancak ekim, kasım, aralık aylarında eksikleri tamamlayacaklarını aktardı.

Bu yıl sağlık turizmi sebebiyle ülkeye gelen turist sayısının 1,8 milyon kişi olacağını tahmin ettiklerini bildiren Ural, tatil amacıyla gelip sağlık hizmeti alan turistlerin bu rakama dahil olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen sağlık turizmi yetki belgesi almış TÜRSAB üyesi 854 sağlık turizm acentesinin olduğunu dile getiren Ural, hastane, tıp merkezi, özel muayenehanelerin de yetki belgesi alabildiklerini, bu işletmelerde de yaklaşık 4 bin civarında sayıya ulaştıklarını kaydetti.

Ural, sağlık turizminde merdiven altı oluşumlara karşı mücadele yürüttüklerini vurgulayarak, mevzuatla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu, ilgili bakanlıklarla bu konuları görüşüp gerekli çalışmaları yapmayı planladıklarını anlattı.

"Türkiye'nin sağlık turizminde ciddi bir altyapısı var"

Ural, Türkiye'nin sağlık turizminde çok ciddi bir altyapısı olduğuna işaret ederek, "Biz sağlık turizmi sektörü olarak Cumhurbaşkanı'mızın bizden istediği 20 milyar dolarlık hizmet ihracatını şu an yapıyoruz. Fakat bunu rakamsal boyutta gösteremiyoruz. Merdiven altı klinikler ve tüm paydaşların sisteme verileri işleyememesi sebebiyle resmi rakamlar gerçek rakamların altında kalıyor." diye konuştu.

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Sağlık turizminde "zirve yolculuğu"nun devam ettiğini dile getiren Ural, organ nakilleri ve onkoloji hizmetlerinin yurt dışında daha iyi tanıtılması gerektiğini söyledi.

Ural, Antalya'nın şu an dünyanın dental turizm merkezi haline geldiğini, İstanbul'un saç ekimi alanında öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehir hastaneleri ve büyük özel hastanelerde organ nakilleri, onkoloji, kadın hastalıkları gibi bölümlerde yoğunluk devam ediyor. Şehir hastanelerinin dünyada daha iyi tanıtılması gerekiyor. Geçen yıl nisan ayında sağlık turizmi teşvikleriyle ilgili bir artırım oldu. Cumhurbaşkanlığının Ticaret Bakanlığı ile birlikte hazırladığı sağlık ve spor turizmi için devlet teşvikleri programı var. Şu anda sağlık ve spor turizmi alanında dünyada en fazla teşvik veren ülkeyiz. Bu yüzden sonuçları daha hızlı görüyoruz. Sağlık turizmi acenteleri ve sağlık kurumları eğer sağlık turizmi yetki belgesine sahiplerse Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olarak yurt dışı reklam, tanıtım, ofis, hasta yol desteği, danışmanlık hizmetleri alanında teşviklerden yararlanabiliyor. Devletimiz acentelerimize şunu söylüyor: 'Sen git İngiltere'de reklamını yap, ben sana ödediğin bedelin yüzde 70'ini geri ödeyeceğim.' Bunlar çok kıymetli teşvikler. Meyvelerini de toplamaya devam edeceğiz."