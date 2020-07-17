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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan ek zam talebi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:55:57 -
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan ek zam talebi

İSTANBUL (AA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi üyeleri, ek zam talebiyle basın açıklaması yaptı.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin önünde toplanan üyeler adına açıklamayı yapan SES Aksaray Şubesi Yöneticisi Fadime Dursun Arat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle hayat pahlılığının arttığını, çalışanların kazandığını kira ve gıdaya harcadığını iddia etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları oranında yapılacak olan zammın hakkaniyetli olmadığını savunan Arat, zam oranının enflasyon oranıyla değil, sosyal devlet politikaları hayata geçirilerek düzenlemenin yapılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun da yolu 2020 yılı bütçesinin revize edilerek dar gelirli, yoksul, ücretli kesimlerin yurttaşlık haklarını koruyacak, gelirlerinin insanca bir yaşam seviyesine yükseltilmesini sağlayacak ek bir bütçe yapılmasından geçmektedir. Sağlık alanında ücretlerimizin yoksulluk sınırı altında olması ve performansa dayalı ek ödeme uygulamaları, eşitlik ve adalet duygusunun yitimine de neden olmaktadır. İzinli ve raporlu oldukları sürenin döner sermaye ödemelerinden kesilmesi, sağlık emekçilerinin maddi ve manevi hak kayıplarına neden olmaktadır. Gelir düşüklüğü bahane edilerek güvencesiz bir ödeme olan performans ödemelerinin kesilmesi, hiç ödenmemesi maddi kaybı derinleştirmektedir."


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