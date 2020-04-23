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Aktüel

Sağlık ve polis ekipleri çocukları unutmadı

Kırıkkale’de görev yapan sağlık ve polis ekipleri hazırladıkları videoyla "Çocuklar bayramınız kutlu olsun.

2020-04-23 19:03:14 -
Sağlık ve polis ekipleri çocukları unutmadı

Kırıkkale’de görev yapan sağlık ve polis ekipleri hazırladıkları videoyla "Çocuklar bayramınız kutlu olsun. Lütfen evde kalın olur mu?" diyerek çocuklara seslendiler.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yoğun mesailerine rağmen sağlık ve polis ekipleri unutmadı. Çekmiş oldukları video ile görevliler, "Çocuklar bayramınız kutlu olsun. Lütfen evde kalın olur mu?" diyerek çocuklara seslendiler.

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