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Ekonomi Sağlık turizmi sektörü Almanya’ya çıkarma yaptı
Ekonomi

Sağlık turizmi sektörü Almanya’ya çıkarma yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 11:14:00 -
Sağlık turizmi sektörü Almanya’ya çıkarma yaptı

Türk sağlık turizmi sektörü temsilcileri, 2. Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nda 1250 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, UNICO Sigorta ana sponsorluğunda, TOBB, DEİK ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin destekleriyle 2-3 Şubat’ta gerçekleştirilen fuarın açılışına, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve sektör temsilcileri katıldı. Fuar kapsamında Sağlık Turizminde İşbirliği Konferansı düzenlenirken “B2B İkili İş Görüşmeleri” etkinliğinde sağlık aracı kuruluşlarının yetkilileri ile katılımcılar 1250 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

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