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Sağlık Sağlık teknolojisinde devrim! Cep telefonunda inanılmaz takip sistemi
Sağlık

Sağlık teknolojisinde devrim! Cep telefonunda inanılmaz takip sistemi

Yeniakit Publisher
2023-09-22 15:50:00 -
Sağlık teknolojisinde devrim! Cep telefonunda inanılmaz takip sistemi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak, TÜBİTAK 3501 çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan 'Yara Takibi İçin Bakteriyel Selüloz Nanofiber Yara Örtülerinin Geliştirilmesi' projesi ile sağlık teknolojleri alanında önemli bir çalışmaya imza attı.

Proje çerçevesinde geliştirilen yara örtüleri ile uzun dönem tedavi gerektiren kronik yara bakımına alternatif bir izleme yöntemi sunuluyor. Bu yöntemin en önemli avantajı ise hastaların kronik yaralarının takibini cep telefonu uygulaması ile takip edebilecek. Proje ile ilgili teknik detaylar hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak, “Kronik yaralar, aylar ve hatta yıllar süren uzun tedavi süreçlerinden dolayı yüksek maliyetli olabilmekte. Klinikte yara takip işlemi, yaranın her seferinde açılıp çeşitli pH probları ile ölçümü ya da yaradan sürüntü alınması şeklinde yapılmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz yara örtüleri ile ise yara bölgesi açılmadan, sadece renk değişimi ile yaranın durumunun takip edilmesi mümkün olacak. Bununla hem maliyetlerin düşürülmesi hem de hasta konforunun arttırılması sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Yara örtülerinde yara iyileştirme potansiyeli olan bakteriyel selüloz nanofiberleri kullandıklarını belirten Tamahkar, “Nanofiber formunda ve pH duyarlı özelliğe sahip yara örtüleri geliştireceğiz. Bunun için daha önce pek çok çalışmada yara iyileştirme potansiyeli gösterilen bakteriyel selüloz nanofiberleri tercih edildi. Ayrıca piyasada bakteriyel selüloz nanofiberlerden hazırlanan yara örtüleri de mevcut. Ancak bu ürünler yaranın enfeksiyon durumunu takip edebilme kabiliyetine sahip değildir. Bu proje ile bakteriyel selüloz nanofiber temelli yara takibi yapabilen yeni yara örtüleri geliştirilecek. Bunun için de bu nanofiberlere pH duyarlılık özelliği kazandıracağız. Bakteriyel selüloz nanofiber temelli pH duyarlı yara örtülerinin cep telefonu uygulaması ile entegre edilerek geliştirilmesi ise projemizin sunduğu en önemli yenilik” şeklinde konuştu.

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak’ın yapacağı ve TÜBİTAK 3501 projeleri çerçevesinde desteklenecek proje 18 ay sürecek. Proje ekibinde Uludağ Üniversitesi Kimya bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgen

Osman, Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü Dr. Öğr. Üyesi Volkan Altuntaş ve iki bursiyer yer alıyor.

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