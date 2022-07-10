Sağlık sistemindeki randevu problemi çözüm bekliyor!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

İstedikleri bölümlerden randevu alamayan hastalar, kara kara hastanelerden nasıl randevu alacağını düşünüyorlar. 182 numaraları telefon hattı veya MHRS üzerinden randevu alamayan insanlar, ilgili bölümün sekreterliğine sabahın erken saatlerinde giderek randevu oluşturabiliyor.

Özel hastanelerde de muayene ücreti pahalı!

Salgın dönemi ile sağlık alanında başlayan krizden dolayı vatandaşlar, günlerce hatta haftalarca randevu alamıyor. Bundan dolayı da özel hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar da yüksek muayene ücretlerinden ötürü, yine mağdur oluyor.