Sağlık şifreleri

Sağlığınızın değerini bilin. Umursamazlık, öfke, aşırı kızgınlık, korku bizi hasta ediyor.

• Zihin ve duygular bağışıklık sisteminde çok etkilidir. Stresi azaltacak uğraşlar edinin. Huzurlu ortamlarda namaza durun. Doğada yürüyüş yapın. Mola verdiğinizde toprağa secde ederek iki rekat nafile kılın..

• Her gün ortalama yedi saat huzurlu uyuyun.

• Doğru saatlerde güneşlenin. D vitamini bağışıklığı güçlendirir, kanseri önler.

Dikkat edilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi gereken bir başka alan ise beslenme. Unutmayın, önleyici ilk adım sağlıklı beslenme, kanseri bile yüzde 40 azaltabilir.

• Omega 3; depresyon, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, hafıza problemler ve romatizma sorunlarını azaltır.

• Su en basit ama etkili ilaçtır. Alkali su için. Ph değeri 8 veya üzeri suyu için. Asgari 7,8 olsun

• Yulaf ezmesi bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Öğünleriniz düzenli olsun. Kahvaltı, öğle, ikindi ve akşam asla atlanmamalıdır.

• Filizler, hayat dolu besinlerdir, tüketin. Yeşil mercimek filizinin protein değeri kırmızı ete yakındır. Badem filizi ise süper E ve C vitamini kaynağıdır. Hazır gıdalar yerine ev yapımı olanları tercih edin.

• Mevsiminde sebze ve meyveler tüketin.

• Ekşiyebilen yoğurt yiyin. Raf ömrü katkılı yoğurtlar yoğurt değildir. Evinizde kendi yoğurdunuzu üşenmeyin kendiniz yapın. Yoğurt dünyanın en sağlıklı besinidir.

10 altın kural

Bağışıklık sistemini güçlendiren sebzeler beslenmenizden eksik olmasın. Yemeklerde bolca sarmısak ve soğan kullanın.

Bazı sebzelerin koruyucu gücü çok yüksektir. Kış mevsimindeyiz; karnabahar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve lahanagiller her öğünde yenmelidir.

Hastalık karşıtı antioksidanlardan zengin beslenin.



Yedikleriniz kadar içtikleriniz de etkilidir. Bunun için her gün 3-4 bardak yeşil çay içilmelidir.

Böğürtlengiller, elma, portakal, kivi en iyi C vitamini kaynaklarındandır. Günde 2 porsiyon tüketilmelidir.

Baharatların metabolizmayı hızlandırıcı ve iyileştirici gücü için pul biber, zerdeçal, zencefil, karabiber, kimyon, kekik, nane eşit oranda karıştırılıp yemek ve çorbalarda kullanılmalıdır.

Şeker, bağışıklığı düşüren, kanser hücrelerini besleyen zehirdir. Şeker isteğinizi sağlıklı kaynaklardan karşılayıp tatlı isteğinizi köreltin. Şekerden mümkün olduğunca hem kendinizi sakının hem de çocuklarınızı.. Her gün 1-2 adet hurma yenmelidir.

Ölümden başka her şeye şifa gelen doğal yağlardan yararlanın. Bunun için hakiki tereyağı ile soğuk sıkma zeytinyağı kullanın. Her yemeğe, salata ve yoğurda çörekotu ve keten tohumu ekleyebilirsiniz. Bazı mideler bunları hazmetmez. Onun için öğütün ve öyle kullanın..

Sağlıklı ortamda yetişen protein kaynakları direnci güçlendirir. Kırmızı et ve balık ana öğünlerde ihmal edilmemelidir.

Badem, antepfıstığı E ve B vitamini birleşimi yağlı tohumlardır, bağışıklığı destekler. Her gün 1 avuç tüketilmelidir. Ceviz de öyle..

Zeytini leblebi gibi yemeyi alışkanlık haline getirin. Kırma zeytin bunun için idealdir. Zeytin unutmayın ki, en mükemmel meyvedir..