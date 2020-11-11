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Gündem Sağlık-Sen’den Ekim ayı sağlıkta şiddet raporu açıklandı
Gündem

Sağlık-Sen’den Ekim ayı sağlıkta şiddet raporu açıklandı

Ekim ayında sağlıkta şiddet raporuna göre geçen ay 18 şiddet olayı yaşandı. 49 saldırganın şiddete başvurduğu olaylarda 10’u doktor, 6’sı filyasyon ekibi, 4’ü güvenlik görevlisi, 3’ü hemşire olmak üzere 28 sağlık çalışanı sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. 22 saldırgan tutuklandı, 27’si serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:43:00 -
Sağlık-Sen’den Ekim ayı sağlıkta şiddet raporu açıklandı

 yeniakit.com.tr 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), gündelik yaşamın yanı sıra doğal afetler, enkazlar, çatışma alanları, salgınlar gibi hayatın zorlu yüzünün göründüğü her alanda insanlara yardım ellerini uzatmaya devam eden sağlık çalışanlarına ekim ayında gerçekleşen şiddet olaylarını rapor haline getirdi. 

Sağlıkta şiddetin önüne bir türlü geçilemediğini ve şiddeti yapanın yanına kâr kaldığına dikkati çeken Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hazırladıkları ekim ayı sağlıkta şiddet raporunu değerlendirdi:

9 saldırı sahada yaşandı

“Verilere göre ekim ayında, kamuoyuna yansıyan 18 şiddet olayı yaşandı. 49 saldırgan toplamda 28 sağlık çalışanını mağdur etti. 18 vakanın 16’sı hem sözlü hem fiili, 2’si ise sözlü olarak yaşandı. Bu olayların 1’i yönetici, 8’i hasta, 4’ü de hasta yakınları tarafından gerçekleştirilirken, 5 olay ise tamamen kendini bilmez kimseler tarafından yapılmıştır. Durumun vahameti, saldırganlara yönelik adli işlemlere bakıldığında çok daha net şekilde ortaya çıkıyor. 20 saldırgan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, 7’si hakkında hiçbir işlem yapılmasına dahi gerek duyulmamıştır. Sevindirici olan 22 saldırganın tutuklanmış olmasıdır. Şiddet olaylarının yaşandığı yerlere baktığımızda 18 olayın 8’i hastanelerde, 1’i aile sağlığı merkezinde, 9’u ise sahada meydana gelmiştir. Şiddet olaylarının sağlık merkezleri dışında artış göstermesinin nedeni, salgın nedeniyle sahada yaygın bir şekilde yürütülen çalışmalardır. olaylarda 10’u doktor, 6’sı filyasyon ekibi çalışanı, 4’ü güvenlik görevlisi, 3’ü hemşire ve 5’i diğer branşlarda toplam 28 sağlık çalışanlarını saldırıya uğramıştır.”

Örnek kararlar

Ekim ayında, geçmiş dönemlerde yaşanan bazı şiddet olaylarına göre örnek kararlara imza atıldığı belirtilen raporda, “İstanbul’da geçtiğimiz yıl bir sağlık çalışanını darp eden hasta yakınına 23 bin 620 TL adli para cezası verilmiş olmasını bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Yine İstanbul’da hastane yöneticisi tarafından mobinge maruz kalan sağlık çalışanı, açtığı dava sonucunda 30 bin lira tazminat kazanmıştır. İzmir’de geçtiğimiz yıl bir doktora hakaret eden hasta yakını, mahkeme tarafından 304 gün adli para cezasına çarptırılmıştır” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
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