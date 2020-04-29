Sağlık-Sen, sosyal hizmet çalışanlarının da desteklenmesini istedi

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimlerde görevli sağlık çalışanlarının da desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında huzur evlerinde ve bakanlığa bağlı diğer sosyal hizmet birimlerinde çalışan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının da unutulmaması gerektiğini belirten Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, bu personellerin de pandemi ile mücadele de asli olarak görev aldıklarına belirtti.

Özdemir, “Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzur evleri; yaşlı, engelsiz yaşam ve çocuk bakım evlerinde sağlık çalışanları kesintisiz 7-10-14 günlük kesintisiz vardiyalarla evlerinin-ailelerinin yüzünü görmeden mesai yapmaktadırlar. Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan meslektaşlarımız herhangi bir ek ödeme almadıkları gibi 14 gün eve gitmeden çalışmaktadırlar. Buralarda çalışan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız da çocuklarından sevdiklerinden fedakarlık ederek hizmet vermektedirler. Toplumun en dezavantajlı kesimlerine hizmet veren aile çalışma ve sosyal hizmet bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan sağlık çalışanları ordusunun en dezavantajlı erlerinin seslerine de kulak verilmesidir. Bu kurumlarda çalışan personeller çalıştıkları 12 saatlik fazla mesaileri bile 4 saatini ücret olarak almaktadırlar. En azından canla başla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bu kurum personellerine de çalıştıkları fazla mesai ücretleri tam ödenmeli, ek ödeme olarak bu sıkıntılı süreçte maddi olarak desteklenmelidir.” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bu çalışanlara katkı sunulması gerektiğini dile getiren Özdemir, “Önümüz bayram, bu süreçte Sağlık Bakanlığında mağdur olan hizmetli, şoför, memur, temizlik veri kayıt personelleri gibi özveriyle çalışan ve pandemi de yüksek riski bulunan personeller gibi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan personellere de bir maaş ikramiye verilerek destek olunmalıdır” diye konuştu.