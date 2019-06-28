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“Sağlık Seminerleri” geniş yelpazede devam ediyor

Büyük Anadolu Hastaneleri anlaşma sağladığı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında bilgilendirmeye yönelik yapılan "Sağlık Seminerleri" başlıklı etkinliklerine devam ediyor.

28 Haziran 2019 Cuma 15:20
“Sağlık Seminerleri” geniş yelpazede devam ediyor

Büyük Anadolu Hastaneleri anlaşma sağladığı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarında bilgilendirmeye yönelik yapılan "Sağlık Seminerleri" başlıklı etkinliklerine devam ediyor.


Büyük Anadolu Hastaneleri çerçevesinde anlaşma sağladığı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde görev yapan yetkili çalışan ve personellerine bilgilendirme amacıyla gerçekleştirdiği sağlık seminerleri devam ediyor. Bu anlamda, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Özer, Türkiye Elektrik İletişim Samsun 10. Bölge Müdürlüğü personeline uyguladığı tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.


Soru-cevap eşliğinde devam eden seminerde Uzm. Dr. Hatice Özer, her sağlık sorununda olduğu gibi erken teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunu kulaktan dolma bilgiler ve tedavi yöntemlerinin yerine mutlaka bir sağlık kuruluşunda doktor gözetiminde tedavi yolunu izlemeleri gerektiği hakkında uyarılarda bulundular.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:20
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