Aktüel Sağlık raporu çıkmazı: Sorumluluk kimde?
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'Sağlık raporu çıkmazı: Sorumluluk kimde?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme aldığı o yazı;

İşyerlerinde sağlık gözetimi yapmamak suç ise, sağlık raporu vermemek suç olmaz mı? Sağlık gözetimi yaptırmamanın bedeli, kişi başı her ay 22.000 TL’dir.
Sağlık raporları alanında dağınık bir uygulama vardı. Yönergelerle hareket edilmişti. Makam oluru ile birçok şey yapılıyordu.

Sağlık Bakanlığı “Sağlık Raporları Yönetmeliği” adı altında bir yönetmelik çıkardı.

Yönetmelik resmi ve özel tüm sağlık hizmeti sunucularını, özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsıyor.

Rapor konusunda ne yapılacağı, yol haritası tespit edildi.

Bu rapor, idari başvuru, dava, disiplin soruşturması, özel hastane yetkisi ve adli rapor tartışmalarında ana dayanak olacak.
İşe giriş sağlık raporlarında ise;

 

50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerlerinde çalışacak olan kişilerin işe giriş raporları, CASMER’ ler, aile hekimleri ve diğer kamu sağlık hizmeti sunucularında görevli tüm hekimlerce düzenlenebilir.

Değerli izleyiciler,

Hem 6331 sayılı kanun, hem de yönetmelikte “Aile hekimleri işe giriş sağlık raporu verir.” denmesine rağmen, İstanbul aile hekimleri derneği Türkiye çapında bir koordine ile aile hekimlerinin bu raporları vermeyeceğini afiş ve yazılarla ilan etmektedir. Bu bir sivil kalkışmadır.

7 Ağustos 2025 tarihinde “İşe giriş sağlık raporu rezaletini kim çözecek?” demiştim.

Kamu hastanelerinde bu raporu almak her zaman sıkıntılıdır. CASMER her yerde yok.

Mevzuatı yayınlamak güzel. Ama uygulama hususu da çözülmelidir.

 

Mevzuat ve gerçekler nelerdir?

İşe giriş sağlık raporu rezaletini kim çözecek?

Bedelini kim ödeyecek?

İşe giriş sağlık raporunu vermemekte direnen aile hekimlerine, Sağlık Bakanlığı’nın ve Çalışma Bakanlığı’nın bir çözüm bulması gerekir.

Kalın sağlıcakla,

