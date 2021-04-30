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Ekonomi Sağlık personeli alımları ne zaman? Sözleşemli sağlık personeli alımı yapan hastaneler
Ekonomi

Sağlık personeli alımları ne zaman? Sözleşemli sağlık personeli alımı yapan hastaneler

Hemşire alım ilanı. Hemşire alımı başvurusu ne zaman? Sağlık mezunları özellikle de üniversitelerin sağlık personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımlarının yanında üniversite hastaneleri de sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Sağlık personel alımı yapan üniversiteler arasında Hacettepe Üniversitesi de var. Hacettepe Üniversitesi hemşire, diyetisyen, fizyoterapist başta olmak üzere 65 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. İşte sözleşmeli sağlık personeli alımları başvuru tarihi ve başvuru şartları.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 09:52:00 -
Sağlık personeli alımları ne zaman? Sözleşemli sağlık personeli alımı yapan hastaneler

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım şartları

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

(9) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

Hacettepe Üniversitesi sağlık personel almı başvuruları ne zaman?

Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımları için başvurular 30 Nisan 2021 tarihinde başladı. Hacettepe Üniversitesi sağlık personeli alımı için son başvurular 14 Mayıs 2021. İlan detayları için tıklayın

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