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Ekonomi Sağlık personeli alımları ne zaman? Sağlık personeli alımları Sözleşmeli sağlık personeli alım
Ekonomi

Sağlık personeli alımları ne zaman? Sağlık personeli alımları Sözleşmeli sağlık personeli alım

Sağlık personeli sözleşmeli alımları binlerce sağlık personeli tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımları zaman zaman yapılırken, üniversite hastaneleri sözleşmeli sağlık personeli alımları ile özel hastaneler de binlerce sağlık personeli alım iş ilanı yayınlamakta. Sağlık sözleşmeli personel alımı ilanları kamu hastaneleri tarafından yayınlanmakta. Üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı 202 iş başvurusu ilanı yayınlıyor. Üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı 2021 başvuru şartları da açıklandı. Pek sağlık personeli alımları ne zaman? Sözleşmeli sağlık personeli alım şartları neler? İşte sözleşmeli sağlık personel alımı detayları.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 10:57:00 -
Sağlık personeli alımları ne zaman? Sağlık personeli alımları Sözleşmeli sağlık personeli alım

Fırat Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı. Sözleşmeli sağlık personeli alımlarına göre, eczacı, hemşire, sağlık teknisyeni fizik tedavi, sağlık teknisyeni diyaliz, sağlık teknikeri rodyometri, sağlık teknikeri veteriner sağlık, radyoloji, diş protez, tıbbı laboratuvar personeli başta olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Fırat Üniversitesi sağlık personeli alım ilan detayları.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı şartları

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3- Eczacı unvanı hariç, 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

Sözleşmeli sağlık personeli başvuruları ne zaman?

Sağlık personeli sözleşmeli alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 

sağlık personel alımı

Sözleşmeli eczası başvuru şartları

Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak, (Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav bilgileri ilan edilecektir.)(Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam edilecektir).

sağlık personel alımı

sağlık personel alımı

Hemşire alımı şartları neler?

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı Sağlık Memurluğu Dalların birinden mezun olmak. 

Sağlık teknikeri alım şartları

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

sağlık personel alımı

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