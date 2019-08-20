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Sağlık personeli alımları hemşire sağlık teknikeri alım başvuruları

Sözleşmeli hemşire alımı yapan üniversite hastaneleri 2019. Sağlık personele alımlarının ne zaman yapılcağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımlarının yanında üniversite hastaneleri sözleşmeli sağlık personeli alım ilanları da yakından takip edilmekte. İnönü Üniversitesi sözleşmeli hemşire ve sağlık teknikeri alımının yapılacağını duyurdu.

20 Ağustos 2019 Salı 10:58
Sağlık personeli alımları hemşire sağlık teknikeri alım başvuruları

Sağlık personele alımlarının ne zaman yapılcağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımlarının yanında üniversite hastaneleri sözleşmeli sağlık personeli alım ilanları da yakından takip edilmekte. İnönü Üniversitesi sözleşmeli hemşire ve sağlık teknikeri alımının yapılacağını duyurdu. 

Sözleşmeli hemşire alımı yapan üniversite hastaneleri 2019 hangileri? İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan sözleşmeli personeli alım ilan detayları şu şekilde: 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete

girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvuru şekli ve tarihi

İlan Tarihi : 19/08/2019

Başvuru Bitiş Tarihi : 02/09/2019

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:58
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