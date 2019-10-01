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Sağlık personeli alım ilanı! Hacette Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım başvurusu

Sağlık personeli alımı iş ilanları en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Hacette Üniversitesi hemşire, eczacı, diyetisyen, sağlık teknikeri, başta olmak üzere 53 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Önlisans ve lisans mezunlarının başvuruda bulunacağı Hacette Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Sağlık personeli alımı ilanı ile Hacette Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

01 Ekim 2019 Salı 08:46
Sağlık personeli alım ilanı! Hacette Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım başvurusu

Sağlık personeli alımı iş ilanları en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Hacette Üniversitesi hemşire, eczacı, diyetisyen, sağlık teknikeri, başta olmak üzere 53 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Önlisans ve lisans mezunlarının başvuruda bulunacağı Hacette Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Sağlık personeli alımı ilanı ile Hacette Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Hacette Üniversitesi tarafından verilen ilana göre Hemşire, Eczacı, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri,olmak üzere 53 sözleşmeli sağlık hastane bünyesinde istihdam sağlayacak. Başvuru sonuçları son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde açıklanacak. İşte, Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımına dair detaylar.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Hacette Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 08:46
  1. İstanbul
  2. Sağlık personeli alım ilanı!
  3. Hacette Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım başvurusu
  4. Hacette Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım başvuru şartları

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