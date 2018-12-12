Sağlık personel alımı 2019 ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel alımlarına ilişkin son dakika müjdesinde bulundu. Bakan Koca, "2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz." dedi. Sağlık Bakanı Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.