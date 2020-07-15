Koronavirüs salgını ülkemizde 5 binden gazla can kaybına yol açtı. Söz konusu hastalığa karşı aşı ve ilaç çalışmaları ise halen devam ediyor. Bu çalışmaların virüsün yapısı sebebiyle uzun sürdüğü uzmanlarca açıklanıyor. Ancak salgına karşı herkesin sahip olduğu kolay bir korunma yolu var. Elbette; maske, sosyal mesafe ve hijyen.

Koronavirüs salgınında rakamlar düşüş eğiliminde olsa da vatandaşların bazıları hasta olup olmadığını merak ediyor. Özellikle de havaların bir ısınıp bir soğuduğu günlerde artan soğuk algınlıkları sebebiyle pek çok kişi koronavirüs testlerinin kime nasıl yapıldığını araştırıyor.

Sağlık ocağında koronavirüs testi yapılıyor mu?

Vatandaşlar sık sık internette “Sağlık ocakları koronavirüs testi yapıyor mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Koronavirüs testi nazofaringeal sürüntü örneği yani ağız ve burundan alınan mukoza ile yapılıyor. Bu uygulama ise sağlık ocaklarında değil hastanelerde yapılıyor.

Koronavirüs taşıdığınızı düşünüyorsanız uzmanların bu konuda bir ricası var! Sağlık ocağı hekimleri koronavirüs taşıdığı şüphesi duyanların sağlık ocakları yerine hastanelere gitmeleri gerektiğini ifade ediyor. Çünkü böyle bir tanı konulması için testler hastanelerde yapılıyor. Ayrıca sağlık ocaklarına her gün onlarca gebe, bebek ve yaşlı vatandaş gidiyor. Bu sebeple koronavirüs şüphesi duyuyorsanız öncelikle 112’yi aramalı ardından da yapılacak yönlendirmeyle hastaneye gitmelisiniz.

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