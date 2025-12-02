Sağlık, iklim ve yaşam maliyeti öne çıkıyor: Emeklilik sıralamasına göre en iyi 10 ülke

İnsan ömrünün 1950’den bu yana yaklaşık 20 yıl uzaması ve giderek daha fazla kişinin yaşamının son dönemlerini yurt dışında geçirmek istemesi, “emeklilik göçü”nü küresel bir trende dönüştürdü.

Bu tabloyu yakından takip eden International Living dergisi, her yıl hazırladığı Küresel Emeklilik Endeksi’nin 2026 sonuçlarını açıkladı. Liste; yaşam maliyeti, sağlık hizmetleri, konut, iklim, vize olanakları ve toplumsal uyum gibi başlıklarda yapılan değerlendirmeler ile 200’den fazla uzman ve gurbetçinin saha notlarına dayanıyor.

Bu yılın birincisi, Akdeniz’in binlerce adasıyla Yunanistan. Dergi, ülkenin yalnızca tatil için değil, kalıcı bir yaşam için de avantaj sunduğunu vurguluyor. International Living Genel Yayın Yönetmeni Jennifer Stevens, “Portekiz ve İspanya uzun yıllar liderdi, ancak artan maliyetler ve vize düzenlemeleri emeklileri yeni seçenek arayışına itti. Yunanistan, sıcak atmosferi, uygun maliyetleri ve erişilebilir oturma izinleriyle aranan dengeyi sunuyor” diyor.

İŞTE 2026 KÜRESEL EMEKLİLİK ENDEKSİ'NE GÖRE EN İYİ 10 ÜLKE:

1. YUNANİSTAN

Yunanistan, 250.000 euro’luk gayrimenkul yatırımıyla oturma izni sağlayan Golden Visa programı, uygun konut fiyatları, iklimi ve sağlık hizmetleriyle öne çıktı.

ABD’li Patricia Mahan ve Dan Matarazzo, 2023’te Girit’te 150.000 dolara iki odalı bir ev satın aldı. “Deniz kenarında, ama uygun fiyatlı bir yaşam istiyorduk” diyen çift, köy yaşamı ile modern hastaneler, havalimanı ve pazar imkânlarına bir arada ulaşmanın tercihlerini belirlediğini söylüyor.

2. PANAMA

Panama, özellikle vize ve emekli avantajlarıyla ilk sıralarda. Ülkenin ünlü Pensionado Programı, eğlenceden ulaşıma, sağlık hizmetlerinden restoran ve elektrik faturalarına kadar geniş indirimler sunuyor.

Sağlık sistemi, ABD’ye kıyasla çok daha düşük maliyetli. International Living’e göre Miami’de 30.000 dolara mal olacak bir hastane yatışı Panama’da 3.200 dolara tamamlanabiliyor. Panama City’nin tropik yağmur ormanları, UNESCO korumasındaki tarihi merkezi ve ülke genelindeki ulusal parklar da uzun süreli yaşam için cazibe yaratıyor.

3. KOSTA RİKA

Listenin iklim kategorisi lideri olan Kosta Rika, topraklarının %25’inin koruma altında olması, enerjisinin %99’unu yenilenebilir kaynaklardan üretmesi ve dünyanın beş “mavi bölgesinden” biri olan Nicoya Yarımadası’yla öne çıkıyor.

ABD’li Kema Ward-Hopper, kanser tedavisinin ardından 2018’de Nikoya’daki Pueblo Nuevo’ya taşındı. “Burada kendimizi daha iyi hissediyoruz; kalp ve akciğer sağlığımız iyileşti” diyor.

4. PORTEKİZ

Portekiz, sağlık hizmetlerinde Avrupa’nın en yüksek puanlarından birini alarak listede üst sıralara yerleşti. Golden Visa konut yatırımı seçeneği sona ermiş olsa da D7 pasif gelir vizesi, aylık yaklaşık 1.011 dolar gelir beyanıyla emekliler için büyük kolaylık sağlıyor.

5. MEKSİKA

Yaklaşık bir milyon Kuzey Amerikalı için zaten ikinci bir yurt olan Meksika; uygun maliyetli sağlık sistemi, hızlı interneti ve modern altyapısıyla yüksek puan aldı. Ülkenin oturma izni süreçleri de görece kolay.

20 yıl önce Kaliforniya’dan Mazatlán’a taşınan Janet Blaser, “İnsanlarla tanışmak çok kolaydı. Kendimi hemen hoş karşılanmış hissettim” diyor.

6. İTALYA

İtalya'nın en güçlü alanı, yerleşenlerin topluma uyum sağlama kolaylığını ölçen “affinity” kategorisi oldu. Sağlık hizmetlerinde aldığı 89 puanla da üst sıralarda yer aldı.

Massachusetts’li Doug ve Leah Johnson, Lazio bölgesindeki Vasanello’da 14. yüzyıldan kalma bir daireyi 2019’da 9.000 euroya satın alıp yeniledi. Johnson, “Binalarını korumaya büyük önem veriyorlar ve insanlar çok misafirperver” diyor.

7. FRANSA

Fransa, 97 puanla listenin sağlık alanında zirvesinde. Ancak yabancı emeklilere ücretsiz sağlık hizmeti sunan sistemde yapılması planlanan değişiklikler tartışılıyor. Buna rağmen ülke; kültürü, iklimi ve yaşam kalitesiyle cazibesini koruyor.

79 yaşında Paris’e taşınan Mary Jane Wilkie, “Ölüm döşeğinde ‘Fransa’ya taşınmak istemiştim ama yapmadım’ demek istemedim” sözleriyle kararını anlatıyor.

8. İSPANYA

İspanya, sağlıkta 94 ve uyum kategorisinde 90 puan aldı. Yaşam maliyeti diğer kriterlere göre daha düşük bir puanla değerlendirildi.

2018’de Indiana’dan taşınan Regina ve John Zdravich çifti, Katalonya’da yaklaşık 165.000 euroya ev satın aldı. Katalonya’daki kamu sağlık sistemini “kusursuz” olarak nitelendiren çift, “John’un ameliyatı için tek kuruş ödemedik” diyor.

9. TAYLAND

Tayland, yaşam maliyeti kategorisinde listenin en iyilerinden. İklimi ve gelişmişlik düzeyi de yüksek puan aldı.

ABD’li Jim Dolan ve eşi Som, ABD’deki evlerini sel bastıktan sonra Prachuap Khiri Khan’daki Sam Roi Yot bölgesinde 50.000 dolara satın aldıkları arazide yeni bir yaşam kurdu. Dolan, “Burası çok güvenli, sakin ve huzurlu” diyor.

10. MALEZYA

Malezya, uygun maliyetli yaşamı ve MM2H (Malaysia My Second Home) programıyla dikkat çekiyor. Modern şehir altyapısı, kültürel çeşitliliği ve tropikal iklimi listenin son sırasındaki ülkeyi öne çıkarıyor.

CNN Travel’ın 2022’nin en iyi destinasyonları arasında gösterdiği Penang, mutfağı, kolonyal mimarisi ve UNESCO korumasındaki doğa alanlarıyla emekliler için cazip seçeneklerden biri.