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Tarım Sağlık için yetiştirdi geçim kaynağı oldu! Kilosu 300 TL'den satılıyor
Tarım

Sağlık için yetiştirdi geçim kaynağı oldu! Kilosu 300 TL'den satılıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-26 17:45:00 -
Sağlık için yetiştirdi geçim kaynağı oldu! Kilosu 300 TL'den satılıyor

Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen mavi yemişi yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle yetiştirmeye başladı. Sağlığı için yetiştirdiği mavi yemiş artık geçim kaynağı oldu.

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan elektrik mühendisi Refik Aslan, fındık bahçesinin yerine yıllar önce dikmeye başladığı yaban mersini olarak ta bilinen mavi yemişin hasadını yapmaya başladı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle döndüğü memleketinde mavi yemiş dikmeye başladığında herkesin garip karşılamasına rağmen bugün takdir edildiğini anlatan Refik Aslan, hasadını yaptığı mavi yemiş meyvelerini altın gibi tartarak sattığını söyledi.

Mavi yemiş yetiştirmeye sağlık sorunları nedeniyle başladığını anlatan Aslan, “Yaşadığım sağlık sorununa çözüm ararken mavi yemiş meyvesini ve faydalarını keşfettim. Uzun bir araştırma serüveninin sonunda, doğup büyüdüğüm şehir olan Giresun’un Bulancak ilçesinde mavi yemiş meyvesini yetiştirmeye karar verdim. İlk önce bazı insanlar yetişmeyeceğini söyleseler de yetiştirmeyi başardım ve buralara uyumlu bir bitki olduğunu gördüm. İlk başta kendi sağlık sorunlarım için kullanıyordum sonra başkalarına faydası olsun istedim. En sonunda bir baktım ki ciddi anlamda bir geçim kaynağına dönüştü” dedi.

"Mavi yemiş her şeyden önce sağlık meyvesidir"

Mavi yemiş meyvesinin faydalarını da anlatan Aslan, “Mavi yemiş her şeyden önce sağlık meyvesidir. Çok lezzetli bir meyve ve süper meyve olarak tanımlanıyor. İçeriğindeki bileşikler kardiyovasküler sistem için çok yararlı. Bu nedenle kalp hastalıklarına ve tansiyona iyi geliyor. Şeker hastalığına, retina yırtıklarına, pankreasa, hipertansiyon ve düz kaslara inanılmaz derecede iyi geliyor. Kısacası parkinsondan demansa eklem hastalıklarından, bağırsak hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiğini bilimsel olarak da kanıtlanmış durumdadır” şeklinde konuştu.

"Fındığın alternatifi olamaz ama yan gelir olarak düşünülebilir"

Fındığa ek gelir olarak önemli bir ürün olduğunu da kaydeden Aslan, “Düz ve düze yakın arazilerde tarıma çok uygun olan mavi yemiş bitkisi, engebeli arazilerde emek yoğun olduğu için zor ancak, fındığa ciddi bir ek gelir. Fındık üreticileri dönüm başına 1 tona yakın hasat alabilirler. Bugün kilosu ise bin 250 ila bin 300 lira arasında değişmektedir. Biz de altın tartar gibi tartarak gram hesabı satışını da yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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