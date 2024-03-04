Sağlık için hastalığa karşı doğal ilaç tahin pekmezi! Yapanlar şifayı garantilediler... Duyan yapmak istedi

Susam tohumlarından elde edilen tahin, tek başına tüketildiğinde bile çeşitli sağlık yararları sağlar. İran, Türk ve Orta Doğu mutfağında sıkça kullanılan tahin, genellikle acımsı bir tada sahiptir.

İşte tahinin sağlık açısından faydaları:

Bağışıklığı güçlendirir: Tahin, antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

Kolesterolü düşürür: İçerdiği yüksek oranda tekli veya çoklu doymamış yağlar sayesinde tahin, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır: Antioksidan bakımından zengin olan tahin, kolesterolü düşürmenin yanı sıra kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya da yardımcı olabilir.

Kan basıncını düşürür: Tahin, çoklu doymamış yağ asitleri, proteinler ve E vitamini gibi bileşenler içerir ve bu sayede kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

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Beyin gelişimini destekler: İçerdiği antioksidanlar, beyin sağlığını destekleyerek demans ve Alzheimer gibi hastalıkların semptomlarını azaltabilir.

Yüksek antioksidan kaynağıdır: Tahin, antioksidanlar bakımından zengin olduğu için vücuttaki serbest radikal hasarını önler ve çeşitli hastalıklarla mücadelede etkili olabilir.

Kemik yapısını korur: Magnezyum bakımından zengin olan tahin, kemik sağlığını korumaya yardımcı olur ve kemik gelişimine katkı sağlar.

Demiri emer, kansızlığı önler: İçerdiği demir sayesinde tahin, anemi riskini azaltabilir ve kansızlığı önleyebilir.

Antikanser özellikleri vardır: Tahin, içerdiği antioksidanlar sayesinde bazı kanser türleriyle mücadelede etkili olabilir.

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını korur: Tahin, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını koruyabilecek bileşikler içerir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir.

Cilt sağlığını iyileştirir: Tahin, susam tohumlarından elde edildiği için cilt hücrelerinin yenilenmesine ve cilt sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

TAHİN PEKMEK KARIŞIMININ FAYDALARI

Tahin pekmez karışımı da sağlık açısından oldukça faydalıdır ve genellikle soğuk algınlığı, grip semptomları gibi durumlarda tercih edilir. Bu karışımın sağlık faydaları…

Bağışıklığı güçlendirir: Tahin pekmez karışımı, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını iyileştirir: Tahin pekmez, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Yorgunluğa iyi gelir, enerji verir: Bu karışım, yorgunluğa karşı etkili bir çözüm olabilir ve enerji seviyelerini yükseltebilir.

Öksürüğü giderir: Tahin pekmez karışımı, öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir.

Antikanser özelliği vardır: Tahin pekmez, kanser hücreleriyle mücadelede etkili olabilir.

Kansızlığa karşı çözüm üretir: İçerdiği demir sayesinde tahin pekmez, kansızlık sorununu azaltabilir.

Zihin gelişimine destek verir: Tahin pekmez karışımı, zihinsel gelişime katkı sağlayabilir.

TAHİNİN BESİN DEĞERİ

Tahinin besin değerlerine baktığımızda ise, yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı (15 gram) tahinin şu besin değerlerine sahip olduğunu görebiliriz:

Kalori: 90 kalori

Protein: 3 gram

Karbonhidrat: 8 gram

Yağ: 3 gram

Lif: 1 gram

DİKKAT! AŞIRI TÜKETİMİ…

Ancak, tahinin aşırı tüketimi bazı olumsuz etkilere neden olabilir. Yüksek yağ içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde kilo alımına ve vücuttaki iltihapların tetiklenmesine sebep olabilir. Ayrıca susam alerjisi olan kişilerin tahini dikkatli bir şekilde tüketmeleri önemlidir. Tahin, genellikle günde en fazla 2 yemek kaşığı tüketilmelidir.

Tahinin faydaları değerli olsa da, aşırı tüketimi ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Ayrıca, tahin pekmez karışımının da dengeli bir şekilde tüketilmesi önerilir.