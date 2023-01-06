Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. Yabancı dil şartı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Özgeçmiş
Dilekçe
1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
ALES Belgesi
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ :06.01.2023 SON BAŞVURU TARİHİ :20.01.2023
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :23.01.2023
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ :25.01.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ :27.01.2023
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. BAŞVURU ADRESİ:
Kerem Aydınlar Kampüsü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad.
No:32 Ataşehir/İSTANBUL
Tel : (216) 500 44 44
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