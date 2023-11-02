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Sağlık Sağlık hizmeti halkın ayağına gidiyor
Sağlık

Sağlık hizmeti halkın ayağına gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-02 14:56:00 -
Sağlık hizmeti halkın ayağına gidiyor

Düzce Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Çilimli ilçesinde mobil kanser tarama tırında sağlık taraması yaptı, halkı bilgilendirdi.

Kanserle mücadelede önemli bir yer tutan ve Düzce’de en ücra noktalara kadar giderek vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapan Mobil Kanser Tarama Tırı Çilimli İlçesinde halkın ayağına kadar giderek sağlık taramasına devam ediyor.

Tarama programı öncesinde; İlçe halkına yönelik olarak, hastanenin toplantı salonunda Çilimli İlçe Devlet Hastanesi Eğitim birimince, kadınlarda en sık görülen kanserler arasında ilk sırada yer alan meme kanseri ve diğer kanser türleri, risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri ve kanserden korunacak sağlıklı yaşam şartları hakkında farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitim sonrasında, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde görevli personel Mobil Kanser Tarama Tırında ücretsiz olarak sağlık taraması yapıldı.

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