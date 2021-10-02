Sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf ettirdi

Abdi İbrahim, Türk ilaç sektörüne ve ülke ekonomisine katkısını ortaya koyduğu sosyoekonomik etki raporunu açıkladı. Şirketin 2020 yılı Türkiye faaliyetlerini kapsayan “Değişen Dünyanın İyileştiren Gücü Abdi İbrahim’in Türkiye’deki Sosyoekonomik Etkisi” raporuna göre, yerel operasyonları sonucunda ekonomiye 25 milyon dolarlık vergi katkısı sağlayan Abdi İbrahim, küresel pazar liderleriyle ortaklık kurarak Türkiye’ye 70 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmasını sağladı.

Dünyanın iyileştiren gücü

Abdi İbrahim’in 2019-2021 döneminde 3 ilk eş değer ilacı ile 2018 yılında onkoloji alanındaki ilk biyobenzer ilacı sayesinde Türkiye’nin sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf sağlandı. Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, “Değişen dünyanın iyileştiren gücü” olma misyonu doğrultusunda dünyadaki değişime iyi yönde katkı sunmak istediklerini belirtti. Taşpolatoğlu, ‘’Dünyamızı ve toplumumuzu iyileştirmek için sorumluluk duyuyoruz. İşimize dört elle sarılıyoruz. Bunun sadece şirketimize değil ülkemize, toplumumuza ve dünyamıza iyi geleceğine yürekten inanıyoruz’’ dedi.