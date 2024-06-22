Sağlık felaketi büyüyor! İlâç yetersizliği Gazze'yi öldürüyor

Gazze’deki sahra hastanelerinin koordinatörü Mervan el-Hems, Gazze Şeridi’ndeki sağlık koşullarının İsrail saldırıları nedeniyle giderek kötüleştiğini, bazı hastaların ilaç yetersizliğinden öldüğünü ifade etti.

Hems, “Gazze Şeridi’ndeki sağlık durumu felaket ve savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail’in hastaneleri hedef alması nedeniyle daha da kötüleşiyor” dedi.

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinin hasta ve yaralılarla dolu olduğunu, İsrail ordusunun hastaneyi ve çevresini hedef alması nedeniyle kanalizasyon sorunu yaşadıklarını belirten Hems, “Daha fazla hasta ve yaralıyı almaya yetecek kadar yatağımız yok, tıbbi stok tükeniyor ve bazı hastalar ilaç yetersizliğinden ölüyor” diye konuştu.

Bulaşıcı hastalıklar arttı

Yerinden edilmiş insanların kaldığı kamplarda, Hepatit başta olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yayıldığına dikkati çeken Hems, kanalizasyon suları nedeniyle hastane ve kamp çevresinde böceklerin arttığını ifade etti. Çadırlara ve kamplara ulaşan suyun içmeye uygun olmadığını söyleyen Hems, “Kıtlık Gazze Şeridi’nin kuzeyini kırıp geçiriyor ve çocuklar için yetersiz beslenmenin önüne geçemiyoruz” dedi.

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada da, İsrail ve ABD’nin Filistin halkına yardımların ulaşmasını engellediği belirtilerek, Gazze Şeridi’nin gittikçe açlığa sürüklendiği, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu bildirildi.

Refah Kapısı kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs’ta Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs’tan bu yana kapalı tutuluyor. Gazze Şeridi’nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı’nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Gazze’ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor. Gıda yardımlarının yanı sıra tıbbi yardımların da bölgeye girişine izin vermeyen siyonistler, hizmet veren as sayıdaki hastanede tedavi gören binlerce insanı da ölüme zorluyor.