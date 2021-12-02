  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanlığı’na önemli çağrı!
Ekonomi

Sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanlığı’na önemli çağrı!

Ekonomik sıkıntılardan dolayı alım gücü etkilenen doktorlara yapılacak olan zamlardan faydalanamayan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:03:00 -
Sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanlığı’na önemli çağrı!

YENİ AKİT / ANKARA

Ekonomik sıkıntılardan dolayı alım gücü etkilenen doktorlara yapılacak olan zamlardan faydalanamayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

“Tüm sağlık çalışanlarının maaşları iyileştirilmeli”

“Ne yazık ki Sağlık Bakanlığımız, özellikle son iki yıldır sağlığın bir ekip işi olduğunu, sağlık halkalarını oluşturanların hepsinin bir amaca hizmet ettiğini bir türlü anlayamadı. Anlamakta istemiyor” diyen Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası yaptığı açıklamada, “Hastanelerde, hastanın nâkili olmadan, girişi yapılmadan, hastanın ihtiyaçları karşılanmadan ve hastanın odası temizlenmeden hastanın tedavisinin mümkün olmadığına bir türlü inanmıyorlar. Oysa 2 yıldır devam eden pandemi sürecinde, Kovid-19 hastalarının odalarını günde 3 defa sağlık işçileri hijyenik hale getirdiler. Biz sağlık ekip işidir, bir zincirin halkalarıdır derken bunları kastediyoruz. Hekimlerimize verilen ücret bırakın iyi demeyi bizce az bile. Çünkü dünya ortalamasına baktığınızda bu söylediğimizin ne kadar doğru olduğunu anlayacaksınız. Biz buradan şunu diyoruz. İyi güzel hekimlerimiz alsın, hatta çok daha fazlasını hak ediyorlar, alsınlar. Peki ya geride kalan yüzbinlerce sağlık çalışanı. Onların suçu, günahı ne? Bu ayrımcılıkla sağlık hizmetlerine köstek olduğunuzun, çalışanlar arasındaki iş barışının bozulacağının farkında değil misiniz? Sağlık çalışanları birlikte görev yapan oldukça büyük bir ailedir. Sadece doktorların değil, pandemide özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının maaşları iyileştirilmelidir. Adalet bunu gerektirir. Çünkü salgın ayrım yapmıyor. Ekonomik kriz ayrım yapmıyor, ağır çalışma şartları ayrım yapmıyor ama siz ayrım yapıyorsunuz. Bu durum vicdanları da adaleti de yaralar. Bir an önce bu ayrımdan vazgeçin” ifadelerini kullandı.

“Ayrım yapmadan fedakarlık etmeleri gerekiyor”

Sağlık işçilerini yok sayarak atılan adımların sağlık sistemine zarar verdiği belirtilen açıklamada, “Sağlık çalışanları arasında aynı işi yapan, aynı unvana sahip insanlar birbirinden farklı ücretler alıyorlar. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu hakkı bize çok görenlerin vicdanına seslenmek istiyoruz. Bir sağlık çalışanının, koronavirüse yakalanma oranı normal vatandaşa oranla 10 kat daha fazla. Bir insan, can kurtarmak için can veriyorsa bunun karşılığını ödemek boynunuzun borcudur. Emeğimizim değersizleştirilmesine kimsenin hakkı yok ve buna asla müsaade etmeyeceğiz. Sağlık çalışanları fedakârlık yapıp özveriyle mücadele ediyorsa yetkililerin de ayrım yapmadan fedakârlık etmeleri gerekir. Bizim mücadelemiz tüm sağlık emekçilerinin hakları içindir. Çünkü biliyoruz ki sağlık ekip işidir. Üniversite Hastaneleri’nde, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri’nde hatta ve hatta Özel Hastanelerde de ayrım yapılmadan sağlık emekçilerinin ücreti yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı ve sağlık çalışanları emeklerinin karşılığını almalıdır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Deniz Topu’nun test atışı başarıyla tamamlandı
Teknoloji

Milli Deniz Topu’nun test atışı başarıyla tamamlandı

Milli Deniz Topu’nun test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “ateş serbest” talimatının ardından Konya'da Karapınar Atış Alanında baş..
Dolar tahminleri uzun süre konuşulan Necmettin Batırel’den yeni çıkış: Devlet bunu yapmalı
Ekonomi

Dolar tahminleri uzun süre konuşulan Necmettin Batırel’den yeni çıkış: Devlet bunu yapmalı

Önceki gün asgari ücretin 3700-3750 Lira olabileceğini söyleyen ekonomist Necmettin Batırel'den yeni açıklmalar geldi.
Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş
Gündem

Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş

CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete DSP'den girmek istediğini, ancak Rahşan Ecevit'in SSK..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay