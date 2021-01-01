Sağlık çalışanlarına motivasyon kiti

Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve topluluğun Konya il başkanı Ceren Ünlü ile son sınıf öğrencisi ve topluluğun üyesi Hatice Pekediz, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan motivasyon kitlerini dağıttı. Ünlü ve Pekediz, "Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için verdiğimiz küçük bir paket. Bir heybe içinde atıştırmalık, kahve, su geçirmez telefon kılıfı gibi küçük hediyelerimiz ve motive edici bir yazı var" dedi. Ünlü ve Pekediz’e teşekkür eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Vatansev ise bu illetten ancak halkın bilinçlenmesi halinde kurtulabilineceğini söyledi.