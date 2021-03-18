Sağlık çalışanlarına ek ücret ne zaman verilecek? Sağlık çalışanlara ek ödeme var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece gündüz demeden kutsal bir emek üreten sağlık çalışanları, özlük haklarının düzenlenmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin farkında olduklarını belirterek, "Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde." dedi. Bakan Koca, Sağlık-Sen 6. Dönem 6. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na çevrim içi katıldı. Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişin önemli açıklamada bulundu.

Sağlık çalışanlara ek ödeme var mı?

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu: "Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının gönlümüzden geçen karşılığını veremediğimizi burada tekrar ifade etmek isterim. Ancak ülkemizin mevcut mali imkanları dahilinde en iyiyi vermeye gayret ediyoruz. Ayrıca personelin aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin de farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde. Nöbet ücretlerinin düşüklüğü ve farklı yorumlanabilen mevzuat nedeniyle yapılan farklı ödemeler konusunun da farkındayız. Bu hususta yapılacak düzenlemelerde tarafların desteğine de ihtiyacımız var."