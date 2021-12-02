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Ekonomi Sağlık çalışanlarına ek gösterge zammı ne kadar? Uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

Sağlık çalışanlarına ek gösterge zammı ne kadar? Uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pratisyen hekim, uzman hekimler diş hekimleri başta olmak üzere sağlık çalışanlarına zam yapılacağının müjdesini vermesiye birlikte uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne kadar olacak? sorusu da bir hayli merak edilmeye başladı. Peki sağlık çalışanlarına maaş zammı ne kadar verilecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:43:00 - 2021-12-02 16:53:39
Sağlık çalışanlarına ek gösterge zammı ne kadar? Uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne kadar oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılacağının müjdesini verdi. Bu açıklama sonrası uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne kadar olacak?  sorusu gündeme geldi.

Doktor ek gösterge zammı ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" diye konuştu. Koca, 'Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı. 

Görevlerine göre sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 lira arasında yapılacak zamlar, 2022 Ocak ayında alacakları zamlarla uzman doktorun en düşük net maaşı 9 bin 337 liradan 11 bin 837 liraya çıkabilecek. Ayrıca bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı gelmesi için hazırlanan teklif Meclis

Uzman, pratisyen doktor, hemşire maaşları ne kadar?

Doktorlara ek gösterge zammı Meclis'ten geçti

Uzman doktor (1/4) 9.314 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.868 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.038 TL

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