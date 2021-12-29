  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı
Gündem

Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına daha önce 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 08:44:00 - 2021-12-29 09:36:21
Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına daha önce 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Böylelikle, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar verilmesi şartıyla belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay