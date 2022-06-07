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Sağlık Sağlık çalışanları ile ilgili ilk büyük adım atıldı!
Sağlık

Sağlık çalışanları ile ilgili ilk büyük adım atıldı!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına müjdeli haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 16:58:00 -
Sağlık çalışanları ile ilgili ilk büyük adım atıldı!

Yeni Akit/Ankara

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sağlık çalışanlarına müjdeli haberi duyurdu. Koca paylaşımında, “Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının MALİ VE ÖZLÜK haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak İLK BÜYÜK ADIM atıldı” ifadelerini kullandı.

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