Sağlık Bakanlığı'nın kararını yorumlayan Erbakan: Hayırlı olsun
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu PCR testi uygulamasını kaldırması hakkında, "Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu PCR testi uygulamasını kaldırmasına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı olsun" diyen Erbakan, geçen yılın temmuz ayında konu hakkında Danıştay'a yaptıkları başvurudan söz etti.
Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak eylül ayında Danıştay’a yaptığımız itiraz ve ülke genelinde yaptığımız programlar zorunlu PCR testi uygulamasının kaldırılması için son derece haklı bir kamuoyu baskısı oluşmasını sağladı" ifadelerini kullandı.