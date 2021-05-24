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Gündem Sağlık Bakanlığından yeni koronavirüs açıklaması
Gündem

Sağlık Bakanlığından yeni koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 20:08:00 -
Sağlık Bakanlığından yeni koronavirüs açıklaması

Türkiye'nin ölümcül yeni tip koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı zorlu mücadeleyle ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Açıklamada koronavirüs aşısına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Bakanlık açıklamasına göre; koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 65 bin 684'e ulaştı.

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Yorumlar

Ahmet

Bütün aşıları kendinize yapın...
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