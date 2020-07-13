Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! 28 gün boyunca bu yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak yeni önlemleri açıkladı.

Bakanlık, bugüne kadar solunum virüsleri ve Kovid-19'un kan ve kan ürünleri ile bulaştığının görülmediğini ancak "teorik" bir riskin söz konusu olduğunu belirtiyordu.

Alınan yeni karar ile Bakanlık, Kovid-19 hastasıyla temas edenlerden 28 gün boyunca kan bağışının kabul edilmemesini istedi.

Önlemleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı, pandemi nedeniyle kan merkezlerinde alınması gereken önlemleri açıkladı.

Kesin Kovid-19 vakalarının iyileşme döneminde, vireminin ve/veya vücut sıvılarında virüs olma ihtimali ile ilgili mevcut belirsizlik nedeniyle semptomların sonlanmasından itibaren en az 28 gün sonra bağış kabul edilmesini isteyen bakanlık, Kovid-19 belirti ve bulguları olandan kan bağışı kabul edilmeyeceğini bildirdi.

İmha edilecek

Bakanlığın belirlediği kurallara göre, Kovid-19 hastasıyla temas edenlerden, 28 gün süreyle (14 günlük maksimum kuluçka süresinin iki katı) bağış kabul edilmeyecek.

Kan bağışından 48 saat sonra solunum yolu enfeksiyonları belirti ve bulguları gösteren hastaların merkezi bilgilendirmesi istenecek veya telefonla bu kişiler Kovid-19 açısından sorgulanacak.

Hastanın corona virüs olması halinde, bağışlanan kan ürünleri yetkililer tarafından imha edilecek.

Sistem oluşturulacak

Kan bağışçısının Kovid-19 ile uyumlu bağış sonrası gelişen hastalıkları ve kanıtlanmış olgu ile temasını bildirmek için bir sistem oluşturulacak.

Bu sayede hastalığın başlangıcının veya temasın 14 - 28. günleri arasında toplanan kan ve kan ürünleri bilinecek.

Bağışı ertelenen bağışçılara, 28 gün boyunca potansiyel bağışçılarla temas etmemesi konusunda bilgilendirme yapılacak.

Kan merkezlerinde çalışanların sayısı mümkünse azaltılacak. Sağlık çalışanı ve bağışçılar arasında en az 1 metre mesafe bulunması sağlanacak.

1 metreden yakın mesafede yaklaşmak gerekirse, tıbbi maske dışında sağlık çalışanı KKE (önlük, eldiven ve gözlük/yüz koruyucu) kullanacak.

Her bağışçıdan sonra işlem yapılan alanda temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak.

Öte yandan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, yeni karantina haberleri de gelmeye devam ediyor. Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde ikamet eden 3'ü aynı aileden 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastalığın yayılmaması için belde karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalardan 3'ü Gölhisar Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulurken, bir kişi de Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Gölhisar Kaymakamlığınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için beldede karantina uygulanmasına karar verdi. Yusufça beldesinin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatılırken jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı. Beldede testi pozitif çıkanların temasta bulunduğu 22 kişinin evlerinde gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da da koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 139 ev, karantinaya alındı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 139 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Karararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kent merkezi ve ilçelerde 20 evde uygulanan karantina ise sona erdi.