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Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgi notunda, kurban etinin muhafazası ve tüketilmesine ilişkin uyarıların olduğu bilgi notunda, "Etler ızgarada pişirilirken, ateş, eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır" denildi

17 Ağustos 2018 Cuma 10:38
Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Kurban kesiminin, gerekli dini hükümlere uygun, hijyenik hale getirilmiş, sağlıklı çevre koşullarında gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Gerek kurban kesiminden önce gerek hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası esnasında gerekse pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında temizlik ve hijyen kuralları ihmal edilmemelidir. Kurban Bayramı’nda tatlı tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı da doğal olarak artmaktadır. Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalıdır.

'BİRKAÇ GÜN BEKLETİP TÜKETİN'

Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Et, proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller ve vitaminleri de içermesine rağmen C ve E vitaminini içermemektedir. Bu nedenle etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için gereklidir. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir.

'ATEŞ, ETİ YAKMAYACAK ŞEKİLDE AYARLANMALI'

Etler ızgarada pişirilirken, ateş, eti yakmayacak ve 'kömürleşme' sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yüksek ateş, yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 ºC olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır.

'ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ ETLERİN YENMESİYLE BULAŞIYOR'

Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalıdır. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabilir. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözülmesi bazı 'mikroorganizmalar' için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözülen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Etlerin, 'oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil', yine buzdolabının alt bölmesinde çözülmesi sağlanmalıdır."

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:38
  1. Kurban bayramı
  2. Kurbanlık etleri
  3. kurban eti
  4. Sağlık Bakanlığı
  5. uyarı

YORUM YAZ

  • HülyaHülya5 sa önce
    (Mesajınız alınmıştır.)
  • bakibaki5 sa önce
    böyle haberlere hasta olurum.kurban kesenlerin kaç tanesi bunu yapıyor.yani kurbanı kesip 2 gün buzdolabında beklettikten sonra kaç kişi yiyor acaba.herkes biliyor taze et hemen yenmez.ama ne yapacaksın kurban bu kesildiği zaman hemen tüketilmeye başlanır.bu kadar basit.
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