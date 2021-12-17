Sağlık Bakanlığı'ndan tarihi geçmiş aşı iddiasına yalanlama! 'Raf ömrü uzatıldı'

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Gazeteci İskender Baydar ile oyuncu Hazal Kaya'nın da aralarında olduğu bazı kişiler, koronavirüs aşısında hatırlatma dozunun, son kullanma tarihi geçmiş aşılarla yapıldığını iddia etti.

İddia yalanlandı!

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada da hızla yayılan iddiaya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son kullanma tarihi geçmiş aşıların uygulandığı iddiası yalanlandı.

"Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır." denilen açıklamada, BioNTech aşısının raf ömrünün 9 aya çıkartıldığı vurgulandı:

"Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır."

'Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile aşılarını olabilirler'

"Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü’nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler."