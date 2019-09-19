Sağlık Bakanlığı'ndan ''sınır dışı askeri harekat'' yazısı
Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir sınır dışı harekatı için İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 kentten çok sayıda doktor Şanlıurfa ve Mardin'de görevlendirildi.19 Eylül 2019 Perşembe 22:04
Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:
“Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin, 20/08/2019-20/10/2019 tarihleri arasındaki görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir."
YORUM YAZ