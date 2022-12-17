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Aktüel Sağlık Bakanlığı’ndan rapor açıklaması
Aktüel

Sağlık Bakanlığı’ndan rapor açıklaması

Sağlık Bakanlığından, 30 Haziran 2023'e kadar uzatılan sağlık raporlarına ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 11:04:00 -
Sağlık Bakanlığı’ndan rapor açıklaması

Sağlık Bakanlığından, 30 Haziran 2023'e kadar uzatılan sağlık raporlarına ilişkin, "Bu süreçte her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak." bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazı ile sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 30 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak.

Raporlu ilaçlar, reçete karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek.

Bu süreçte, her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak.

Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri ise olağan şekilde sürdürülecek.

 

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