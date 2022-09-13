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Gündem Sağlık Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama: Söz konusu değil
Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama: Söz konusu değil

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 17:29:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama: Söz konusu değil

 

Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını, kota getirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığına yönelik iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."

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