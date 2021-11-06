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Sağlık Sağlık Bakanlığı’ndan ’neyim var?’ uygulaması
Sağlık

Sağlık Bakanlığı’ndan ’neyim var?’ uygulaması

Sağlık Bakanlığı tarafından, hastaların yanlış tesise veya branşa gitmelerini önlemek, etkili tedaviyi en kısa sürede almalarını sağlamak amacıyla "Neyim Var?" uygulaması geliştirildi..

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:30:00 - 2021-11-06 20:32:11

Sağlık Bakanlığı tarafından, hastaların yanlış tesise veya branşa gitmelerini önlemek, etkili tedaviyi en kısa sürede almalarını sağlamak amacıyla "Neyim Var?" uygulaması geliştirildi..

Türkiye’de her gün yaklaşık 2 milyon kişi muayene oluyor, bunlardan yüzde 6’sı yanlış bölüme başvuruyor..

Bu karışıklığın önüne geçmek için devreye alınan uygulama, hastaların şikayetlerini değerlendirerek muhtemel tanıları bildiriyor..

Ana şikayet, otomatik tamamlama özelliğine sahip metin kutusuna yazılarak veya bulunduğu bölge ve belirtilere ilişkin hazır metinler seçilerek iletilebiliyor. Ayrıca şikayetin bulunduğu bölge üç boyutlu insan modeli üzerinden de seçilebiliyor..

Uygulamanın son aşamasında hastaya gitmesi gereken poliklinik öneriliyor ve randevu alabilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne yönlendiriliyor.

"neyimvar.gov.tr" sitesinden ulaşılabilen uygulamaya e-Devlet veya e-Nabız hesapları kullanılarak giriş yapılabiliyor.

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