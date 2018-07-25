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Sağlık Bakanlığı'ndan 'hayati' uyarı: Sakın satın almayın!

Meksika biber hapı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık bu hapın onaylı ve izinli bir ürün olmadığını, kesinlikle satın alınmaması gerektiği konusunda uyardı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:08
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hayati' uyarı: Sakın satın almayın!

Medyada, geçmişte ölüme sebebiyet veren "Meksika biber hapı" isimli ürünün internet üzerinden satışının devam ettiği yönünde haberlerin yer almasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan basın açıklaması yapıldı.

İLAÇ OLMADIĞI HALDE İLAÇ İZLENİMİ VERİLİYOR

Meksika biber hapı isimli ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı olmadığı belirtilen açıklamada, "Kilo vermeyi sağladığı yönünde etkileri olduğu belirtilerek internet siteleri ve sosyal medya platformlarında zayıflama ilacı adı altında satışı yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, 2016 yılından bu yana toplamda 423 internet sitesini biber hapı, Pepper Time gibi isimlerle de anılabilen Meksika biber hapı nedeniyle Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirmiştir. Öte yandan, internet sitelerinde yapılan son incelemelerde bahsi geçen ürünlerin üzerinde ve açıklama kısımlarında ilaç etkin maddesi olan 'sibutramin' ibaresine rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, bahsi geçen ürünlerin analizinin yapılması için sipariş verilecek ve analiz sonuçlarında etkin madde tespit edilmesi durumunda gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır. Tarafımızca yürütülen mücadelenin yanında, ilaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlere vatandaşlarımızın kesinlikle itibar etmemesi ve satın almaması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:08
  1. Meksika biber hapı
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

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