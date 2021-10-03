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Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Öğrencilerin karantina süresi değişti
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Öğrencilerin karantina süresi değişti

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5'inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 10:06:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Öğrencilerin karantina süresi değişti

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5'inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek.

AYRINTILAR GELECEK...

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