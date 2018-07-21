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Sağlık Bakanlığı'ndan flaş hareket! Kurul devreye girdi, yasaklanıyor

Sağlıksız beslenme adına savaş başlatan Sağlık Bakanlığı, ürün ambalajında “trans yağ asidi yoktur” uyarısı bulunmayan bir çok ürüne reklam yasağı getirileceğini duyurdu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:11
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş hareket! Kurul devreye girdi, yasaklanıyor

Sağlık Bakanlığı, daha önce RTÜK’ün çalıştığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan yiyeceklere ve içeceklere reklam yasaklarıyla ilgili Bilim Kurulu’nu devreye soktu.

Bilim Kurulu “Çocuklara Yönelik Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalar ve İçecekler İle İlgili Reklamlar İçin Besin Profili Modeli Kullanım Rehberi” hazırladı. Rehberde reklamına izin verilmeyen ve şartlı izin verilen yiyeceklerin listesi yayınlandı. Buna göre, reklamına izin verilmeyen ürünler kırmızı renkle ifade edilecek.

Hürriyet'in haberine göre; Rehberdeki ayrıntılar şöyle:

DONDURMA DA VAR

Reklamına izin verilmeyecek yiyecek ve içecek listesi: (Ambalajında ya da etiketinde ‘Trans Yağ Asidi yoktur’ uyarısı bulunmayan ürünlerin reklamı yapılamayacak.) Bunlar çikolata ve kakao içeren diğer ürünler, beyaz çikolata, jöle, şekerlemeler, kaynatılmış tatlılar, şekerli sakızlar, karameller, likörlü tatlılar, sürülebilir çikolata ve diğer tatlı soslar, fındık, fıstık badem ezmeleri, tahıllı, granüllü, müsli barlar, pastane ürünleri, kruvasan, kurabiyeler, bisküviler, pandispanya kekler, yaş pastalar, waffle, meyveli paylar, tatlı poğaça ve çörekler, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, lokma benzeri tatlılar, baklavalar, tüm cipsler ve gevrek çerezler, meyve ve sebze suları, konsantreden oluşan meyve ve sebze suları, sütlü ve meyveli karışımlar, enerji içecekleri, kolalı içecekler, limonata, portakallı içecekler diğer alkolsüz içecekler, dondurma, dondurulmuş yoğurt, buzlu şekerlemeler, sorbeler.

MAYONEZE ŞARTLI İZİN

Reklamına belirli kriterlere uyulması halinde izin verilecek gıda ve içecekler:

''(Belirlenen oranlardan fazla eklenmiş tuz, şeker, tatlandırıcı, yağ oranlarını aşmama kaydıyla) Patlamış mısır ve mısır gevreği, taneler (kuruyemiş) fındık ve karışık fındıklar tuzlu bisküvi, krakerler, pirinç-mısır-hamur ya da patatesten yapılmış diğer atıştırmalıklar. Tatlandırılmış sütler, badem, soya, pirinç, yulaf sütleri, yulaf ezmesi, mısır gevreği, çikolatalı kahvaltılı gevrekler, müsli, yoğurtlar, yağlı sütler, aromalı kremalar, fermente sütler ve içilebilen yoğurtlar, peynir bazlı ve diğer diğer yoğurt muadilleri, ilave katkılar içeren yoğurt ürünleri, peynirler, pizzalar, lazanya ve soslu diğer makarnalar, yemeye hazır sandviçler, çorbalar, tereyağı, margarinler, bitkisel sıvı yağlar, sıradan ekmekler, kuru ekmekler, galeta ve tost ekmekleri, sosis, salam, jambon, pastırma, sucuk, tavuk parçaları, reçel, turşu, domates ketçabı, mayonez, hardal.''

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:11
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Çocuklara Yönelik Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıdalar ve İçecekler İle İlgili Reklamlar İçin Besin Profili Modeli Kullanım Rehberi
  3. trans yağ asidi

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