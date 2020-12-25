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Aktüel Sağlık Bakanlığına 2021 yılı için 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi
Aktüel

Sağlık Bakanlığına 2021 yılı için 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi

Cumhurbaşkanı kararı ile 2021 yılında istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:05:28 -
Sağlık Bakanlığına 2021 yılı için 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığına 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak.

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