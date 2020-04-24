Sağlık Bakanlığı uyardı: Koronada oruca dikkat
Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında insanların birbirleriyle iletişim ve temasının daha fazla olduğunu belirterek bir takım tedbirler açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu, bu durumun da COVID-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bakanlık bu nedenle ramazanda alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:
Hekiminize danışın
- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde oruç tutabilir. Oruç tutmayı düşünen COVID-19 hastaları, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli.
- Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilmeleri gerekiyor.
- Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.
- Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.
- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı.
- İbadet sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi gerekiyor.
- Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.
- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı.