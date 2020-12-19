Sağlık Bakanlığı tek tek açıkladı: Tablodaki veriler ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanlığı günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunun detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Bakanlık 'hasta', 'ağır hasta', 'toplam vaka', 'günlük iyileşen sayısı' ve 'toplam iyileşen sayısı' terimlerinin anlamlarını paylaştı.

Ağır hasta kimdir?

Buna göre, 'ağır hasta' uluslararası tanımlamaya uygun olarak 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için kullanılıyor.

Hasta kime denir?

'Hasta' terimi ile ilgili "Başlangıçtaki test politikaları gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine 'Hasta' terimi kullanılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

Günlük vaka sayısı ne demek?

'Günlük vaka sayısı' ise semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar ile günlük hastanın olduğu toplam sayıya işaret ediyor.

Toplam vaka sayısı?

PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı da 'Toplam vaka sayısı' olarak adlandırılıyor. 'Günlük iyileşen sayısı' ise o gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların tamamını kapsıyor.

Toplam iyileşen Sayısı

12 Aralık tarihinden itibaren iyileşen hastalara ilaveten izolasyon süresi dolan vakalar tabloya eklenmiştir ve tablodaki 'Toplam İyileşen Hasta Sayısı' ifadesi 'Toplam İyileşen Sayısı' olarak değiştirilmiştir.