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Ekonomi

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama sonuçları KPSS-2020/8

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları. Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel başvuru tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel başvurusunda bulunan adayların merakla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. Açıklanan kontenjanlara 373 ortaöğretim, 606 ön lisans ve 2 bin 21 lisans düzeyi olmak üzere toplam 3 bin personel Sağlık Bakanlığı bünyesinde yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:47:00 - 2020-07-01 11:59:23
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama sonuçları KPSS-2020/8

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları, https://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuçlara göre, 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi.

 

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