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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 41 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 41 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 96 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 20:12:53 -
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 41 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 41 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 96 olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 96 oldu. Bugün toplam 42 bin 236 test yapılırken, bin 610 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 148 bin 67 oldu. Bugünkü 2 bin 4 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 108 bin 137’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 474, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 906 olduğu açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Korona virüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım” ifadelerine yer verdi.

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